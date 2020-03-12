Донбасс. Оперативная лента военных событий 13.03.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 12.03.2020
09:50 Оперативная сводка за сутки с 12 на 13 марта
Киевские силовики два раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Санжаровка.
Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов (СПГ), ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
09:05 Дом поврежден в поселке Зайцево на севере Горловки в результате вечернего обстрела со стороны украинской армии
Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
«Накануне боевики 59-й бригады по приказу военного преступника Геннадия Шаповалова в период с 22:05 в течение 40 минут вели обстрел населенного пункта Зайцево из 82 мм минометов, выпустив 30 мин. В результате обстрела повреждено одно домостроение по улице Красных Партизан, 26», – говорится в сообщении.
В УНМ добавили, что информация о жертвах среди мирных граждан и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.
Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрелов.
Кроме того, по данным СЦКК, сегодня в 07:30 утра зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины от населенного пункта Жованка в направлении поселка Зайцево. Выпущено 10 мин калибром 82 мм.
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