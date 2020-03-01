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Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 13.03.2020

bot Сегодня, 10:450Новости
Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 13.03.2020
Контрольные пункты на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел значительную динамику и увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем, через КПВВ последовало 52,6 тысячи человек и 5,5 тысяч транcпортных средств:
«Майорское» — 11785 человек и 1270 транспортных средств;
«Марьинка» — 10140 человек и 1590 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 10800 человек и 1785 транспортных средств;
«Гнутово» — 4280 человек и 865 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 15670 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 35/40; «Марьинка» — 10/65; «Новотроицкое» — 35/45; «Гнутово» — 20/10.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:13 160

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