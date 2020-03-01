За какие преступление в Луганске не будет наказания, если возместишь материальный ущерб



«В этих целях законом вносятся в Уголовный кодекс (УК) ЛНР изменения, предусматривающие расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления», — рассказал председатель парламентского комитета по вопросам госбезопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов. Об этом пишет ЛИЦ.

Олег Попов уточнил, что, в частности, в перечень включены:

— преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенническими действиями, в сфере кредитования, при получении выплат с использованием электронных средств платежа, а также в сферах страхования и компьютерной информации;

— мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

— преступления небольшой тяжести, предусмотренные за присвоение авторства или плагиат, за нарушение изобретательских и патентных прав, за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

«Кроме того, законом в статью 158 УК ЛНР («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат») добавлен пункт, в соответствии с которым лицо, впервые совершившее данное преступление, будет освобождаться от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило образовавшуюся просроченную задолженность и выплатило соответствующую компенсацию», — отметил Попов.

Кроме того, законом внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

«В частности, расширен установленный частью 3 статьи 22 УПК перечень уголовных дел частно-публичного обвинения. В него включены уголовные дела о преступлениях, которые, как правило, затрагивают интересы только потерпевших, не причиняя ущерба интересам третьих лиц и государству», — пояснил он.

«Принятие закона будет способствовать повышению уголовно-правовой защиты граждан и организаций путем усиления уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, а также электронных денежных средств», — подчеркнул Попов.

Экономика - Сегодня, 09:57 200 В Луганске приняли новый закон, который направлен на «дальнейшее формирование благоприятного делового климата в ЛНР, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования».«В этих целях законом вносятся в Уголовный кодекс (УК) ЛНР изменения, предусматривающие расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления», — рассказал председатель парламентского комитета по вопросам госбезопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов. Об этом пишет ЛИЦ.Олег Попов уточнил, что, в частности, в перечень включены:— преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенническими действиями, в сфере кредитования, при получении выплат с использованием электронных средств платежа, а также в сферах страхования и компьютерной информации;— мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;— преступления небольшой тяжести, предусмотренные за присвоение авторства или плагиат, за нарушение изобретательских и патентных прав, за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.«Кроме того, законом в статью 158 УК ЛНР («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат») добавлен пункт, в соответствии с которым лицо, впервые совершившее данное преступление, будет освобождаться от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило образовавшуюся просроченную задолженность и выплатило соответствующую компенсацию», — отметил Попов.Кроме того, законом внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.«В частности, расширен установленный частью 3 статьи 22 УПК перечень уголовных дел частно-публичного обвинения. В него включены уголовные дела о преступлениях, которые, как правило, затрагивают интересы только потерпевших, не причиняя ущерба интересам третьих лиц и государству», — пояснил он.«Принятие закона будет способствовать повышению уголовно-правовой защиты граждан и организаций путем усиления уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, а также электронных денежных средств», — подчеркнул Попов.Экономика - Сегодня, 09:57 200

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