Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", - говорится в заявлении министра, размещенном в его официальном аккаунте в Twitter.

Фото: © Felix Kästle/dpa / globallookpress.comМинистр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что у него обнаружен новый тип коронавируса COVID-19 и, согласно требованиям медиков, он госпитализирован, передает РИА Новости.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. В Австралии на настоящий момент выявлено 199 случаев заражения новым типом коронавируса.