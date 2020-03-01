Представители ОП ЛНР приняли участие в обсуждении программы развития Ровеньков (ФОТО)

Представители Общественной палаты (ОП) ЛНР приняли участие в совещании, посвященном обсуждению программы развития Ровеньков на 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе ОП."Председатель комиссии по развитию экономического и агропромышленного сектора, предпринимательства и экологии Евгений Подоплелов, член комиссии по развитию здравоохранения и физической культуры Елена Тарасенко и представитель комиссии по развитию культуры, образования и науки Общественной палаты ЛНР Константин Иваненко приняли участие в совещании по вопросу обсуждения программы развития города Ровеньки на 2020 год", - говорится в сообщении.В рабочей встрече, состоявшейся в администрации города, участвовали глава администрации Ровеньков Сергей Щукин, депутат Народного Совета ЛНР Белла Демешко, представители исполнительного комитета общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", члены Общественного и Молодежного советов при городской администрации, руководители предприятий, учреждений и организаций города, представители других общественных организаций.А пресс-службе ОП отметили, что "программа развития Ровеньков на 2020 год содержит шесть разделов, которые представили руководители соответствующих управлений и отделов администрации города, принимавшие участие в ее разработке"."Убежден, что проработка всех пунктов Программы позволит нашему городу полноценно развиваться во всех направлениях. Основным показателем работы станет улучшение социальной, экономической, культурной и общественной жизни наших земляков", - сказал председатель комиссии по развитию экономического и агропромышленного сектора, предпринимательства и экологии Общественной палаты ЛНР Евгений Подоплелов.В итоговом документе представлены следующие разделы: "Экономическое развитие", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Развитие системы образования", "Культурно-досуговая деятельность", "Здравоохранение", "Социальное обеспечение"."В ходе совещания присутствующие также обсудили план проведения памятных мероприятий, приуроченных к годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - добавили в пресс-службе консультативно-совещательного органа Республики.13 марта — Луганск