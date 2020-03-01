Главврач СЭС Дмитрий Докашенко: "Республика готова к борьбе с COVID-19"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены конце 2019 года в Китае. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 128 тыс. человек, из них 4720 скончались, более 68 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Единичные случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.О готовности ЛНР к борьбе с вирусом ЛуганскИнформЦентру рассказал главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.КИТАЙСКОЕ НАЧАЛОИзначально заболевание возникло на территории Китая в связи с произошедшей мутации вируса среди животных, и уже после этого был инфицирован живой человек. С момента, как только произошла передача между больным и здоровым человеком, мы расцениваем возбудитель как опасный для человека.В результате мутации было инфицировано большое количество людей на территории Китая, вирус получил распространение в городе Ухань. К сожалению, с большим количеством летальных исходов. На сегодняшний момент количество летальных исходов превышает 3% от количества заболевших. Это очень прискорбный фактор. Кроме того, патология не смогла локализоваться только на территории Китая и, на сегодняшний момент, получила распространение практически по всему земному шару.ВИРУС У ВОРОТБуквально с прошлой недели эта патология уже подошла к границам нашей Республики, а именно: это Украина, куда был завозной случай из Италии, и Россия, где вначале был один завозной случай в Москве, а сейчас есть вспышка в Санкт-Петербурге. Все эти факторы вызывают нашу настороженность. В связи с этим был разработан комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий в себя, в первую очередь, распорядительные приказы по Министерству здравоохранения ЛНР о том, что должен уметь, знать, делать и какие решения должен принимать каждый лечащий врач Республики в случае обнаружения инфекции.РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫИзначально СЭС готовит распорядительные приказы сначала на уровне Министерства здравоохранения, так как мы являемся подведомственными Минздраву. Мы вносим изменения в ранее принятые приказы Минздрава в зависимости от того, как меняется эпидситуация. Пример: вначале мы готовили большой приказ по гриппу на эпидсезон 2019-2020 года. Затем поступила информация по коронавирусной инфекции. Мы этот приказ усиливаем распорядительными документами по коронавирусной инфекции, которые доводятся до всех лечебных учреждений по территории всей Республики и до станции скорой помощи.МЕЛЬЦЕРОВСКИЕ БОКСЫКроме того, в Министерстве здравоохранения сформирован штаб, куда входят основные ведущие специалисты как Минздрава, так и лечебная сеть, и служба скорой помощи. В штабе были определены клинические базы, куда в случае необходимости будут госпитализироваться пациенты. По аналогии как это делается в Российской Федерации.Пример: в Луганске инфекционной у нас является четвертая больница, однако видя масштаб угрожающей патологии, буквально вчера мы съездили с инспекционными проверками по клиническим базам, в том числе в Новосветловскую больницу, которая у нас практически пустует. Она отремонтирована, восстановлена, имеет мельцеровские боксы. Специальные такие, с вентиляцией, изолированные палаты, боксированное отделение. Эта больница имеет достаточное количество терапевтических отделений, где можно будет расположить пациентов, которые будут нуждаться в динамическом наблюдении. В случае возникновения заболевания они будут перемещены в бокс, где получат непосредственное лечение.ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕСовместно со станцией скорой медицинской помощи отработаны маршруты доставки пациентов. Пример: на Станице Луганской стоит машина скорой помощи. Там, в случае выявления пациента при пересечении границы, они транспортируют пациента сначала в четвертую городскую больницу. Там пациент осматривается и принимается решение, что с ним делать дальше. В четвертой городской больнице тоже есть и терапевтические отделения, и боксированное отделение, и отделение интенсивной терапии, что очень важно при этой патологии. Затем пациент обследуется и его биоматериал доставляется в Республиканскую СЭС, в лабораторию полимеразных цепных реакций (методика манипуляций с ДНК – все примечания ЛИЦ).Все пациенты, являющиеся контактными или прибывшими из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, подлежат динамическому наблюдению в течении 14 дней. Если это учащиеся, то мы выделяем им отдельные изоляторы на территории профилактория. Мы у них берем на исследование материал из носоглотки. Это не больно! Дырок не делаем! Только взяли мазок, доставили в лабораторию, динамически наблюдаем 14 дней.Если за эти 14 дней нет клинических проявлений, то есть отрицательные результаты лабораторных исследований, то мы их отпускаем и продолжаем в динамическом режиме выявлять пациентов.АКТИВНАЯ ТАКТИКАМы приветствуем активную тактику, когда любой гражданин, обладающий информацией о том, что кто-то заболел или демонстрирует симптомы, не держал эту информацию в себе, а сообщал нам, хотя бы по телефону 103. К сожалению, один больной человек может инфицировать сотни относительно здоровых людей, и таким образом эпидемия распространится в короткие сроки на большую территорию.ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫКитай, например, продемонстрировал высокую организацию оказания помощи, которая, в первую очередь, связана с тем, что существует четко организованная система здравоохранения. Не менее успешная система здравоохранения есть в Российской Федерации. Здесь очень важно, чтобы медицинская помощь обладала основным критерием – доступность. В первую очередь, это участковая служба. Здесь мы больше всего полагаемся на участковых врачей. При этой патологии не вы идете в больницу, а врач идет к вам. Не вы идете в аптеку, а курьер доставляет вам медикаменты, и вы лечитесь дома. На сегодняшний момент это самый важный аспект недопущения распространения инфекции.Если вы приехали из неблагополучной страны, вы находитесь на динамическом наблюдении, на карантине, вы неукоснительно соблюдаете правила – никуда не ходить. Вам оказывается консультативная помощь медицинская, вам, в случае необходимости, доставляются медикаменты и продукты. Это очень важный момент по недопущению распространения инфекции.УКРАИНСКИЙ КОЛЛАПСНа сегодняшний момент Украина находится в определенном коллапсе. Проблема состоит в том, что практически нет санэпидслужбы, нет лабораторной базы, где можно проводить исследования, нет первичного звена, куда бы люди могли обратиться за медицинской помощью. У них в результате произошедшей реформы прошло укрупнение лечебных учреждений, и некоторые населенные пункты удалены настолько от лечебного учреждения, что людям нужно добираться туда. Соответственно, нет возможности вызвать "скорую", нет возможности попасть на прием к врачу, нет возможности получить медикаментозное лечение.НА ПРИМЕРЕ КОРИМы говорим о возможном закрытии границ с Украиной, которая уже закрыла ряд КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда). Да, у нас такой вопрос поднимался буквально год назад, когда на Украине была высокая заболеваемость по кори. Причем в это же время года, примерно в этих же числах, и тогда у нас тоже была очень непростая ситуация, так как заболевание бушевало на соседней территории, а у нас выраженный миграционный процесс: наши пенсионеры вынуждены ездить туда, иначе они будут лишены пенсионного обеспечения. И мы, на территории Республики, тоже получили завозные случаи кори и вынужденно организовывали комплекс мероприятий.ПЕРЕКРЫТИЕ ГРАНИЦЫПерекрытие границ, конечно же, повлечет за собой тяжелейшую социальную ситуацию, в первую очередь много лиц, получающих украинское пенсионное обеспечение. В случае закрытия границ и неявки их на подконтрольную Киеву территорию для подтверждения права на получение пенсии они лишатся этих выплат. Поэтому, конечно же, для нас это очень неприятный процесс, нежелательный, и, будем надеяться, что до этого не дойдет. Однако в случае массового распространения заболевания на территории Украины, как вынужденная мера, этот вопрос будет рассмотрен.ВОПРОС СЕЗОННОСТИЧасто спрашивают – влияет ли сезон на такие патологии? Если расценивать опыт прошлых лет, то влияет. Однако на сегодняшний момент по рассматриваемой патологии практически нет достоверной информации, говорящей о том, что она имеет сезонность. Даже до конца не определен инкубационный период, он просто ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) определен пока в 14 дней. Однако есть случаи, когда этот период был длиннее. К сожалению, есть факты повторного заболевания, когда человек перенес и заболел повторно. Нет иммунного ответа, что не позволяет с уверенностью говорить, что будет сезонность. Но вирус нестойкий во внешней среде и при температуре выше 25 градусов на улице он погибает естественным путем.ТЕСТ-СИСТЕМЫШтаммов коронавируса COVID-2019 у нас нет. На территории Российской Федерации необходимые тест-системы производит фирма "Вектор", являющаяся структурным подразделением Роспотребнадзора. Соответственно Роспотребнадзор выделил для ЛНР определенный объем тест-систем, пообещав снабжать нас ими и в дальнейшем.Если же говорить о нашей готовности и масштабах, то, например, в боксы мы можем принять до 30-40 человек – это те, которые остро будут нуждаться в ближайшие сутки, плюс мы можем развернуть дополнительные площади, например, в той же Новосветловке. В целом мы готовы к борьбе с коронавирусом, но надеемся, что нам это не потребуется.13 марта — Луганск