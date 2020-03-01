ВСУ разместили семь единиц бронетехники у жилых домов в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили семь единиц бронетехники вблизи жилых массивов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил". Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что "вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей".

"В зоне ответственности 59-й бригады отмечено размещение трех боевых бронированных машин (ББМ) в населенном пункте Троицкое. В зоне ответственности 72-й бригады - одна ББМ в населенном пункте Новоалександровка. В зоне ответственности 46-й бригады - два бронетранспортера БТР-3Е в жилом районе населенного пункта Станица Луганская и одна бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 в населенном пункте Трехизбенка", - говорится в сообщении.

"Данные факты также подтверждаются отчетами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - добавили в оборонном ведомстве Республики.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

13 марта — Луганск