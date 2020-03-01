В Украине могут ограничить право на передвижение



Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Укринформ.

«Дополнительные меры возможны в случае, если будут фиксироваться дальнейшие случаи болезни, особенно если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории, мероприятия будут полностью пересмотрены, до того что могут ограничиваться права людей, которые сегодня предусмотрены в законодательном поле, в том числе и о запрете временного передвижения за пределы соответствующей территории», — сказал Ляшко. Новости Украины - Сегодня, 11:10 241 В случае распространения Covid-19 на территории Украины, возможны дополнительные ограничительные меры, — заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Укринформ.«Дополнительные меры возможны в случае, если будут фиксироваться дальнейшие случаи болезни, особенно если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории, мероприятия будут полностью пересмотрены, до того что могут ограничиваться права людей, которые сегодня предусмотрены в законодательном поле, в том числе и о запрете временного передвижения за пределы соответствующей территории», — сказал Ляшко. Новости Украины - Сегодня, 11:10 241

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