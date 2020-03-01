"Почта ЛНР" перенесла выпуск в обращение блока марок, посвященного комбригу Мозговому

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" по техническим причинам перенесло запланированный на 13 марта выпуск в обращение блока художественных почтовых марок "Они были первыми – главный рубеж", посвященного командиру бригады "Призрак" ЛНР Алексею Мозговому. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"ГУП ЛНР "Почта ЛНР" информирует о том, что выпуск в обращение блока художественных почтовых марок "Они были первыми – главный рубеж", запланированный на 13 марта текущего года, отложен по техническим причинам", - говорится в сообщении.

О новой дате ввода в обращение данных знаков почтовой оплаты будет сообщено дополнительно на сайте "Почты ЛНР".

Командир бригады "Призрак" Луганской Народной Республики Алексей Мозговой, четыре военнослужащих и двое гражданских лиц погибли вечером 23 мая 2015 года в результате нападения, предположительно, диверсионно-разведывательной группы.

13 марта — Луганск