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В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ

Sergey Сегодня, 12:450Новости
В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ
Фото: РИА Новости
В Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов. Их доход превысил 10 млн рублей.
Об этом сообщили в ФСБ России, передает RT.
«В ходе проведённых мероприятий задержаны семь активных участников этнической ОПГ, причастных к организации незаконного пребывания более тысячи иностранных граждан на территории России», — цитирует ведомство ТАСС.

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