Медики поместили на карантин из-за подозрения на COVID-19 14 жителей ЛНР – СЭС

Медики ЛНР из-за подозрения на заболевание коронавирусом нового типа COVID-19 поместили на карантин и под динамическое наблюдение 14 жителей Республики. Об этом ЛИЦ сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

"На сегодняшний день у нас 14 человек находятся под динамическим наблюдением. Они не изолированы, но находятся на карантине по месту жительства, в своих квартирах, и им запрещено выходить все время карантина", – сказал он.

"В лечебных заведениях у нас таких больных нет", – почеркнул Докашенко.

Ранее он отмечал, что Республика готова к борьбе с COVID-19.

Главный врач Луганской республиканской СЭС также сообщал, что власти ЛНР усиливают меры по недопущению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены конце 2019 года в Китае. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 128 тыс. человек, из них 4720 скончались, более 68 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Единичные случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

13 марта — Луганск