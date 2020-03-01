Экологи за три года ликвидировали на реках Республики более 480 заторов – Минприроды ЛНР

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР совместно с представителями местного самоуправления с 2017 по 2019 год ликвидировали на реках Республики более 480 заторов и расчистили от мусора 326 км береговой линии. Об этом накануне Международного дня рек сообщили в Минприроды ЛНР.

"Начиная с 2017 года отделом водных ресурсов Минприроды ЛНР совместно с другими исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления проводится работа по разработке и выполнению планов мероприятий по экологическому оздоровлению поверхностных вод, которые направлены на восстановление и сохранение природного режима водных объектов", - говорится в сообщении.

"В рамках выполнения данных работ в 2017-2019 годах устранен 481 затор на реках Лугань, Большая Каменка, Ольховая, Белая, Большая Крепкая, Миус, Миусик, Луганчик. Проведена расчистка береговой линии русел рек и водоемов общей протяженностью 326 км", - уточнили в Министерстве.

Кроме того, в ходе мероприятий по оздоровлению водных объектов Республики экологи очистили от 1 370 кубических метров мусора прибрежные полосы на площади 780 га. Также в водоохранных зонах водных объектов было высажено 9 560 саженцев деревьев и кустарников.

Напомним, природоохранные мероприятия проходили, начиная с 2017 года, в рамках реализации программы и комплекса мероприятий по экологическому оздоровлению водных объектов Республики, разработанному Министерством природных ресурсов и экологической безопасности совместно с МЧС и главами администраций городов и районов.

В Минприроды поясняли, что расчистка рек от заторов и уборка бытового и природного мусора с территории прибрежных защитных полос позитивно влияет на экологическое состояние и гидрологический режим рек, улучшает их способность самовосстанавливаться, а также способствует предотвращению или снижению негативного влияния высоких вод, особенно в период весеннего половодья.

В 2019 году экологи, спасатели и общественники Республики в рамках реализации плана мероприятий по экологическому оздоровлению поверхностных вод расчистили 73 км прибрежных полос водных объектов, убрав почти 270 кубических метров мусора. В 2018 году в рамках реализации плана по экологическому оздоровлению поверхностных вод экологи расчистили 79 км прибрежных полос водных объектов, убрав 660 кубических метров мусора. В 2017 году было устранено 110 заторов, проведена расчистка береговой линии общей протяженностью 92,1 км.

Напомним, по территории Луганской Народной Республики протекает 42 реки общей протяженностью 1466,8 км, из которых одна большая – Северский Донец, три средних – Миус, Лугань, Кундрючья, и 38 малых рек. На сегодняшний день в Республике насчитывается 396 водных объектов, из которых - 26 водохранилищ и 367 прудов.

Международный день рек отмечается ежегодно 14 марта, начиная с 1998 года. В этот день экологи напоминают о важности круговорота воды в природе, проводят акции по расчистке водоемов, высаживают деревья на берегах рек.

13 марта — Луганск