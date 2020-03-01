ВСУ 13 раз за неделю обстреляли территорию ЛНР – Народная милиция

Киевские силовики за минувшую неделю 13 раз нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах противник применял 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы различных видов, крупнокалиберное и стрелковое оружие", - рассказал он.

По приказу командира 59-й бригады ВСУ полковника Геннадия Шаповалова обстрелам из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных типов, крупнокалиберного и стрелкового оружия подверглись районы населенных пунктов Калиновка, Санжаровка, Логвиново и Лозовое; военнослужащие 72-й бригады ВСУ по приказу комбрига полковника Артема Богомолова обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных типов, крупнокалиберного пулемета районы населенных пунктов Калиново-Борщеватое и Золотое-5; район Фрунзе киевские силовики обстреляли из вооружения БМП, а Желтое – из автоматического станкового гранатомета.

Осадчий напомнил, что в результате агрессии украинских силовиков повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры во Фрунзе, а также линия электропередачи в Желтом, из-за чего более 300 абонентов населенного пункта и села Крутая Гора остались без электроснабжения.

"Материалы по фактам обстрелов населенных пунктов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 59-й, 72-й, 93-й и 46-й бригад ВСУ Брыжинского, Шапововалова, Богомолова и (полковника Артема) Котенко", - добавил официальный представитель Народной милиции.

"Вооруженные формирования Украины целенаправленно обстреливают населенные пункты Республики, где нет и никогда не было подразделений Народной милиции, подвергая разрушениям дома мирного населения и объекты гражданской инфраструктуры, - подчеркнул он. - Передавая координаты целей артиллерийским расчетам, военные преступники хорошо знают, куда полетят их снаряды, однако, уверенность в собственной безнаказанности и молчаливое согласие нынешней киевской власти позволяют им продолжать уничтожение Донбасса".

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

13 марта — Луганск