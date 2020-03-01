Проверка выявила в бригаде ВСУ хищения бронежилетов и тепловизоров – Народная милиция

Инспекция штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" выявила в одной из бригад, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), масштабные хищения бронежилетов, а также пропажу девяти переданных США тепловизоров. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "в ходе работы инспекции штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" по проверке имущества ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ), проходящей в подразделениях ВФУ перед ротацией из зоны "ООС", выявляются все более масштабные случаи хищения военного имущества и вооружения".

"На этот раз отличилась 59-я бригада ВСУ, в подразделениях которой инспекция проводила проверку учета, наличия и технического состояния средств индивидуальной бронезащиты. По информации нашего достоверного источника в ОТГ "Север", в бригаде выявлена недостача 150 бронежилетов, поставленных в этом году в соединение взамен партии некачественных после нашумевшего скандала в СМИ", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "также установлено отсутствие переданных в качестве помощи от США девяти тепловизоров AN/PVS-14 общей стоимостью более двух миллионов гривен".

"Ситуацию с крупным хищением средств защиты усугубило прибытие в 59-ю бригаду командующего объединенных сил ВСУ (генерал-лейтенанта Сергея) Наева в сопровождении командующего "ООС" (генерала Владимира) Кравченко, которые, по данным нашей разведки, планировали провести смотр готовности соединения к прибытию делегации из Канады", – отметил он.

"Для установления виновных за безвозвратно утраченное военное имущество должностных лиц командование генерального штаба назначило служебное расследование", – проинформировал Осадчий.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что проверяющие выявили массовые хищения снаряжения, техники, оружия и боеприпасов в подразделениях ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой "ООС".

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

13 марта — Луганск