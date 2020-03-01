Количество заболевших пневмонией в зоне "ООС" бойцов ВСУ превысило 170 – Народная милиция

Количество госпитализированных из-за пневмонии в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") военнослужащих ВСУ превысило 170. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что рост заболеваемости личного состава подразделений ВСУ инфекционными заболеваниями "продолжается, несмотря на установившуюся теплую погоду".

"Наряду с 93-й бригадой (ВСУ), вопрос распространения заболеваний пневмонией набирает обороты и в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Из-за отсутствия необходимого количества медперсонала и медикаментов обычные простудные заболевания резко перерастают в воспаление легких. На данный момент количество военнослужащих, находящихся на стационарном лечении, уже превысило 170 человек", - сообщил Осадчий.

Он также отметил, что "из-за низкой укомплектованности бригады личным составом военнослужащие вынуждены нести дежурство на передовых позициях по пять суток бессменно, не имея возможности своевременно обратиться за медицинской помощью".

Ранее Осадчий сообщал, что более полусотни военнослужащих из состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" попали в госпиталь с диагнозом "пневмония".

Официальный представитель оборонного ведомства Республики также информировал, что ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" эвакуировали 23 военнослужащих из-за подозрения на коронавирус COVID-19.

Ранее Осадчий сообщал, что Киев решил разместить больных COVID-19 в больнице Северодонецка, при этом командование так называемой "ООС" организует в Рубежном отдельный изолятор для заболевших и имеющих симптомы коронавируса военнослужащих.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко информировал, что комиссия главного медицинского управления министерства обороны Украины выясняет реальные масштабы заболеваемостью пневмонией в связи с резким увеличением количества госпитализированных военнослужащих в зоне проведения так называемой "ООС".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

13 марта — Луганск