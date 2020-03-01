В Луганске усовершенствовали закон о «шпионских» спецсредствах
В Луганске внесли изменения в статью 148 Уголовного кодекса
Председатель парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов отметил, что закон принят в целях усовершенствования действующего Уголовного кодекса, а также «унификации законодательства ЛНР с законодательством Российской Федерации».
«В законодательстве Республики значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» не раскрыто, что приводит к возникновению сложности в толковании широкого круга терминов, близких по смыслу друг к другу и к указанному термину», — рассказал он.
«Принятый закон дополняет статью 148 УК, предусматривающую ответственность за незаконный оборот специальных технических средств (СТС), предназначенных для негласного получения информации, примечаниями. В первом из них определяется термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», и указаны технические средства, не относящиеся к СТС. Во втором примечании указаны средства, которые по своим техническим характеристикам, параметрам, свойствам или прямому функциональному предназначению не относятся к СТС», — отметил Попов.
Депутат подчеркнул, что «закрепление значения этих терминов в соответствующей статье УК обусловлена необходимостью предупреждения преступлений, связанных с незаконными производством, приобретением и сбытом таких средств».
Кроме того, в ходе пленарного заседания депутаты рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон «О внесении изменения в статью 20.24 Кодекса об административных правонарушениях».
«Закон дополняет статью 20.24 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая предусматривает ответственность за нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения СТС, примечанием, где определяется термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», путем отсылки к статье 148 УК, закрепляющей этот термин», — рассказал Попов. Политика - Сегодня, 14:28 183
Председатель парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов отметил, что закон принят в целях усовершенствования действующего Уголовного кодекса, а также «унификации законодательства ЛНР с законодательством Российской Федерации».
«В законодательстве Республики значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» не раскрыто, что приводит к возникновению сложности в толковании широкого круга терминов, близких по смыслу друг к другу и к указанному термину», — рассказал он.
«Принятый закон дополняет статью 148 УК, предусматривающую ответственность за незаконный оборот специальных технических средств (СТС), предназначенных для негласного получения информации, примечаниями. В первом из них определяется термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», и указаны технические средства, не относящиеся к СТС. Во втором примечании указаны средства, которые по своим техническим характеристикам, параметрам, свойствам или прямому функциональному предназначению не относятся к СТС», — отметил Попов.
Депутат подчеркнул, что «закрепление значения этих терминов в соответствующей статье УК обусловлена необходимостью предупреждения преступлений, связанных с незаконными производством, приобретением и сбытом таких средств».
Кроме того, в ходе пленарного заседания депутаты рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон «О внесении изменения в статью 20.24 Кодекса об административных правонарушениях».
«Закон дополняет статью 20.24 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая предусматривает ответственность за нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения СТС, примечанием, где определяется термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», путем отсылки к статье 148 УК, закрепляющей этот термин», — рассказал Попов. Политика - Сегодня, 14:28 183
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