Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов
Потери богатейших россиян за 12 марта, когда ощутимо упали мировые рынки, превысили 15 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Так, самый богатый человек в России, один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, стал беднее на 1,71 миллиарда долларов. Тем не менее он сохраняет лидерство среди российских миллиардеров с состоянием 24,6 миллиарда долларов.
При этом глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который еще в начале марта занимал в рейтинге второе место, теперь оказался на пятом. Вторым же стал основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который до этого был третьим. Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов вышел с пятого места на третье, а Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — с шестого на четвертое.
Состояние Лисина за вчерашний день сократилось на 1,05 миллиарда, до 16,6 миллиарда долларов. Мордашов потерял 994 миллиона и сейчас владеет 14,9 миллиарда долларов. Усманов лишился 505 миллионов — теперь у него 14,5 миллиарда долларов. Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в нем 500 богатейших людей мира, в том числе 24 россиянина.
Накануне на фоне опасений из-за коронавируса американские биржи закрылись обвалом на 7,9-9,3 процента, биржи Европы обрушились на 11-16,6 процента.
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