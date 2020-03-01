Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

Фото: РИА НовостиПотери богатейших россиян за 12 марта, когда ощутимо упали мировые рынки, превысили 15 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Так, самый богатый человек в России, один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, стал беднее на 1,71 миллиарда долларов. Тем не менее он сохраняет лидерство среди российских миллиардеров с состоянием 24,6 миллиарда долларов.При этом глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который еще в начале марта занимал в рейтинге второе место, теперь оказался на пятом. Вторым же стал основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который до этого был третьим. Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов вышел с пятого места на третье, а Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — с шестого на четвертое.Состояние Лисина за вчерашний день сократилось на 1,05 миллиарда, до 16,6 миллиарда долларов. Мордашов потерял 994 миллиона и сейчас владеет 14,9 миллиарда долларов. Усманов лишился 505 миллионов — теперь у него 14,5 миллиарда долларов. Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в нем 500 богатейших людей мира, в том числе 24 россиянина.Накануне на фоне опасений из-за коронавируса американские биржи закрылись обвалом на 7,9-9,3 процента, биржи Европы обрушились на 11-16,6 процента.