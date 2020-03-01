Внутренний конфликт или внешняя агрессия?

Нет, безо всяких сомнений, сегодня нельзя сказать, что причиной нападения националистов на секретаря СНБО Украины по вопросам деоккупации и реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо, пытавшегося презентовать «Национальную платформу по примирению Украины с Донбассом», стала возросшая социальная напряженность, охватившая украинское общество буквально в последние дни. «Упавший на пол» секретарь СНБО - это всего лишь последствия той проблемы, которая совершенно искусственно начала культивироваться на Украине много лет назад. Даже не в 2013 и 2014 годах. Намного раньше. В те дни, когда некие силы решили написать историю Украины таким образом, чтобы убедить ее народ в некой исключительности, в некой элитарности, проявиться и развиться которой не давали «кляты москали». Именно тогда начался поиск «национальных героев и символов», появились сомнительные конторки вроде «Института национальной памяти», а застольные анекдоты стали приобретать статус исторических фактов.Великая нация, нация, буквально пропитанная памятью своих героических предков, их подвигов и свершений, должна была понимать, почему, имея столь выдающееся прошлое, страна откровенно прозябает в настоящем. Разумеется, в таких ситуациях ну никак не обойтись без образа врага. Может быть, виной всему поляки, с которыми Украина враждовала с завидной периодичностью? Или немцы, которые оккупировав в 1941 году тогда еще советскую социалистическую республику, истребили более 6 миллионов мирных украинцев? Нет, все гораздо проще. По старой доброй традиции, во всем обвинили «москалей», которые превратили некогда великую державу в жалкую колонию, нещадно выкачивая из нее ресурсы, эксплуатируя население и планомерно уничтожая древние традиции, культуру и историю украинского народа.Согласен, звучит смешно и абсурдно, но, к сожалению, в соседней с нами Украине нашлись те, кто реально поверили в подобную чушь. Из пыльных шкафов достали портреты Бандеры и Шухевича, а на улицах украинских городов все чаще стали рассуждать о выкопанном украми Черном море и Иисусе Христе, который родился в Киеве. Ну и как-то сам собой прижился образ врага, который очень умело натянули на соседнюю России, которая, к слову, довольно щедро в те времена датировала украинскую экономику. В общем, как говорят у нас в России – понеслось! Холодно зимой в квартирах и нет горячей воды – виноваты москали; обесценивается национальная валюта, по стране невыплаты заработной платы – коварная рука Кремля, не иначе. И так во всем.Наблюдая за подобным много лет, я отдавал себе отчет в том, что уже вскоре на Украине вырастет поколение, у которого ненависть к России будет заложена на генетическом уровне. Что и произошло. Говоря о семнадцатилетних «ветеранах АТО», которые демонстративно «уронили» секретаря СНБО, украинские журналисты как раз и вытаскивают на свет божий тех потомков «великих укров», которые были воспитаны как поколение, которому суждено выкопать пропасть между Россией и Украиной.Суть конфликта Сивохи и членов "Национального корпуса" заключается прежде всего в формулировках. Секретарь СНБО, человек осторожный в своих суждениях и поступках, имел неосторожность рассуждать о конфликте на Донбассе как о «внутреннем конфликте», а не об «агрессии со стороны России». Банальная ситуация. Половина страны пытается решить внутренние противоречия, ставшие причиной вооруженного противостояния и отделения большей части территорий двух областей, в то время как другая половина украинского социума «героически» воюет с Российской Федерацией, вероломно напавшей на независимое государство. К слову, сколь-нибудь значимых результатов не добились ни одни, ни вторые. А это уже показатель.Так что по сути своей происходит на Донбассе с 2014 года? Это все же внутренний конфликт, вызванный прежде всего ошибочной политикой, проводимой официальным Киевом, или акт агрессии со стороны России, который и спровоцировал внутренние противоречия в украинском социуме?Мое мнение весьма тривиально. Я не готов говорить о происходящем на Донбассе как о внутреннем конфликте, ибо говорить в подобном контексте о данной проблеме - значит признать тот факт, что непризнанные республики все же являются частью Украины. Ну а говорить о какой-либо агрессии со стороны России более чем глупо, потому что если бы Россия реально вступила в войну с Украиной весной 2014 года, уже к началу лета того же года вопрос о будущем Украины был бы уже снят. Грузия тому пример. В 2008 году, якобы отреагировав на «агрессию со стороны России», грузины спровоцировали ситуацию, которая позволила им осознать, что происходит в тот момент, когда российская армия реально вмешивается в военный конфликт.Анализируя все произошедшее на Юго-востоке Украины за последние 6 лет, вспоминая историю Крыма и его возвращения в состав Российской Федерации, можно только сказать, что время рано или поздно все равно исправляет ошибки, допущенные людьми. Передача Крыма «молодой и независимой» Украине - это была серьезная ошибка, на исправление которой ушло более 20 лет. Как и включение в состав тяготеющего к национализму государства двух регионов, населенных людьми, которые являются этнически русскими и, более того, гордятся своей принадлежностью к русской нации. Ну не смогут русские люди, наследники победителей, сломавших хребет европейскому фашизму, жить в рамках одного государства с теми, кто чтит фашистских пособников, проводит «декоммунизацию», а русский язык считает «токсичным». Так что отход республик Донбасса от Украины нельзя рассматривать как последствия внутреннего конфликта либо результаты внешней агрессии. Это неизбежный процесс, который был запущен в тот момент, когда некие деятели, по глупости или по злому умыслу, решили построить Украину для украинцев.Алексей Зотье