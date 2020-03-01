Почти 90 юных исполнителей приняли участие в конкурсе в рамках Года памяти и славы (ФОТО)
Почти 90 учащихся образовательных организаций общего, дополнительного и среднего профессионального образования ЛНР приняли участие в республиканском конкурсе солистов-инструменталистов, ансамблей и оркестров в тематике "Памяти павших…" Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки ЛНР.
Организатором конкурса выступил Республиканский центр художественно-эстетического творчества. Мероприятие проходило в рамках объявленного Министерством образования и науки ЛНР Года памяти и славы.
"В конкурсе приняли участие 87 обучающихся образовательных организаций и учреждений общего, дополнительного и среднего профессионального образования в возрасте от шести до 23 лет. Каждый участник исполнил два произведения – патриотической тематики и на выбор", – говорится в сообщении.
Конкурсанты соревновались в номинациях "Солисты", "Ансамбли" и "Оркестры".
"В номинации "Ансамбли" зрителей поразило разнообразие народных музыкальных инструментов: ребята играли на ложках, трещотках, бубнах, рубелях. А необычный и самобытный инструмент окарина (духовой музыкальный инструмент, род свистковой сосудообразной флейты – примечание ЛИЦ) всегда вызывает заметное оживление в зрительном зале. Знаменитая мелодия "Клен кудрявый", исполненная в аранжировке на две партии, произвела огромное впечатление не только на зрителей, но и на членов жюри", – рассказали в Минобразования.
Все участники конкурса были награждены грамотами Министерства образования и науки ЛНР.
13 марта — Луганск
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