Почти 90 юных исполнителей приняли участие в конкурсе в рамках Года памяти и славы (ФОТО)

Почти 90 учащихся образовательных организаций общего, дополнительного и среднего профессионального образования ЛНР приняли участие в республиканском конкурсе солистов-инструменталистов, ансамблей и оркестров в тематике "Памяти павших…" Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки ЛНР.Организатором конкурса выступил Республиканский центр художественно-эстетического творчества. Мероприятие проходило в рамках объявленного Министерством образования и науки ЛНР Года памяти и славы."В конкурсе приняли участие 87 обучающихся образовательных организаций и учреждений общего, дополнительного и среднего профессионального образования в возрасте от шести до 23 лет. Каждый участник исполнил два произведения – патриотической тематики и на выбор", – говорится в сообщении.Конкурсанты соревновались в номинациях "Солисты", "Ансамбли" и "Оркестры"."В номинации "Ансамбли" зрителей поразило разнообразие народных музыкальных инструментов: ребята играли на ложках, трещотках, бубнах, рубелях. А необычный и самобытный инструмент окарина (духовой музыкальный инструмент, род свистковой сосудообразной флейты – примечание ЛИЦ) всегда вызывает заметное оживление в зрительном зале. Знаменитая мелодия "Клен кудрявый", исполненная в аранжировке на две партии, произвела огромное впечатление не только на зрителей, но и на членов жюри", – рассказали в Минобразования.Все участники конкурса были награждены грамотами Министерства образования и науки ЛНР.13 марта — Луганск