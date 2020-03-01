Сотрудники ГИБДД МВД ЛНР с начала года привлекли к ответственности 503 пьяных водителя

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД ЛНР с начала 2020 года привлекли к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде 503 водителя. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Министерства внутренних дел ЛНР.

"На территории Республики по вине водителей транспортных средств, находящихся в состоянии опьянения, за два месяца 2020 года произошло 18 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате которых получили травмы восемь человек. Всего с начала 2020 года сотрудниками ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии опьянения административной ответственности привлечено 503 водителя", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе профилактической операции "Пьяный за рулем – преступник!", проходившей с 19 февраля по 10 марта, автоинспекторы пресекли 188 случаев управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии опьянения, из них 12 водителей не имели либо были лишены права управления транспортным средством, а семь водителей совершили данное правонарушение повторно.

В ведомстве подчеркнули, что управление ГИБДД постоянно принимает все необходимые меры по недопущению нарушений правил дорожного движения, особенно управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

"УГИБДД МВД ЛНР призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и не допускать управление транспортным средством в состоянии опьянения", - отметили в МВД.

13 марта — Луганск