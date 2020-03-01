МВД ЛНР и казачьи организации договорились о совместном патрулировании городов (ФОТО)

Представители руководства МВД ЛНР и казачьих организаций договорились об организации совместного патрулировании городов Республики. Об этом из здания Министерства, где проходила рабочая встреча, передает корреспондент ЛИЦ.В мероприятии приняли участие представители руководства МВД Республики, советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, а также начальники территориальных подразделений органов внутренних дел, казаки Республики."Представители Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского выступили с инициативой перед МВД ЛНР с целью оказания помощи в патрулировании и охране общественного порядка на территории ЛНР", - отметил заместитель министра внутренних дел, начальник общественной безопасности МВД ЛНР Михаил Параскеев, добавив, что руководство МВД поддержало такую инициативу казаков."Пилотным проектом предусмотрено патрулирование в городе Ровеньки, затем поэтапно будет вводиться совместное патрулирование в Краснодоне, Свердловске, Красном Луче и Антраците", - уточнил он.Замминистра отметил, что в последующем МВД планирует задействовать казачьи организации в патрулировании на территории всей Республики."Хочу отметить, что Министерство внутренних дел уже взаимодействует с активистами молодежной общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" (ПАД). Положительный опыт налицо", – добавил Параскеев."Мы все: и органы государственной власти, и казаки, преследуем одни цели – обеспечение безопасности наших граждан, мир, уверенность в завтрашнем дне", - сказал замминистра.Он напомнил, что МВД и казаки Республики уже имеют успешный опыт в совестном патрулировании улиц и обеспечении общественного порядка, в том числе, на выборах главы ЛНР и депутатов Народного Совета, прошедших в 2018 году.В своем выступлении Юрченко поблагодарил руководство МВД за оказанное доверие и высокую оценку работы казаков Республики.Он отметил, что при создании совместных патрулей Республика будет ориентироваться на опыт Российской Федерации, где такая практика используется уже на протяжении многих лет."Ничего нового мы не придумываем, мы берем опыт, который наработан в Российской Федерации у казаков Дона, Кубани, Терека, Крыма и других казачьих организаций. Это первое наше совещание, раскачиваться у нас времени нет, все заинтересованы, чтобы в нашей Республике был порядок и стабильность", - сказал советник главы ЛНР.Участники совещания договорились в ближайшее время утвердить планы и графики совместных мероприятий, при этом патрулирование в Ровеньках казаки и сотрудники МВД планируют начать уже в марте.Напомним, в ноябре 2018 года руководитель ЛНР Леонид Пасечник на состоявшейся в Луганске встрече с представителями Совета атаманов поддержал их предложение о создании на территории Республики казачьих дружин.13 марта — Луганск