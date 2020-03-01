Торжества ко Дню работника ЖКХ прошли в столичном ДК имени Ленина (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦТоржественное собрание, посвященное Дню работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), состоялось в Луганском дворце культуры имени Ленина. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В ходе официальной части отличившиеся работники ЖКХ Луганска получили от столичной администрации и Министерства строительства и ЖКХ Республики почетные грамоты. Затем для гостей мероприятия с праздничной программой выступили лучшие творческие коллективы Луганска."Ваша профессия напрямую связана с любовью. Ничего невозможно сделать не любя. Вы неоднократно и повседневно доказываете это. Несмотря на погодные условия – зной, дождь, ветер, снег – вы находитесь на своем боевом посту", - обратилась к участникам мероприятия заместитель главы столичной администрации Марина Воротникова."Народная милиция (ЛНР) нас защищает (от военной агрессии), а вы защищаете город внутри, ведь без вас невозможна его жизнедеятельность. Мы сегодня низко кланяемся и говорим огромное спасибо за то, что вы делаете", - поблагодарила она столичных коммунальщиков.Исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ ЛНР Игорь Ометов отметил, что столичные работники сферы ЖКХ за последние пять лет неоднократно доказывали свой профессионализм и решительность в сложных ситуациях."Я хотел бы от лица Министерства поблагодарить вас за вашу работу, пожелать вам счастья, здоровья, успехов и силы духа, потому что все это сегодня нам так необходимо", - обратился он к гостям в зале.Начальник управления обеспечения жизнедеятельности столицы Сергей Шатохин напомнил о том, что столичные коммунальщики уже не раз спасали Луганск от всевозможных коллапсов в системе жизнеобеспечения города."Я хотел бы за всех наших сказать огромную благодарность людям, которые делают большую ежедневную и такую нужную для горожан работу, пожелать крепкого здоровья и благополучия", - сказал он.Ранее представители властей ЛНР на торжественном собрании в Луганской академической филармонии вручили награды лучшим работникам ЖКХ Республики.Напомним, День работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в третье воскресенье марта.13 марта — Луганск