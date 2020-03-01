ОД "Мир Луганщине" запустило горячую линию по сбору данных о распространителях наркотиков

Общественное движение (ОД) "Мир Луганщине" по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника объявило сбор информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики. Об этом сообщили в пресс-службе движения."Глава ЛНР Леонид Пасечник на рабочей встрече с активом ОД "Мир Луганщине" поручил отработать механизм, направленный на устранение этого негативного явления. В связи с этим в проекте "Горячая линия" ОД "Мир Луганщине" стартует сбор информации о незаконном распространении наркотиков", - говорится в сообщении."Все происходит с нашего молчаливого согласия, поэтому призываем не молчать, а обязательно сообщать по телефонам о фактах распространения наркотиков", - призвали в "Мире Луганщине".Информацию о фактах употребления и распространения наркотиков можно сообщать по телефонам:Также можно обращаться на горячую линию главы ЛНР по телефонам:Глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с активистами "Мира Луганщине" призвал их совершенствовать свою деятельность, а также заявил, что власти поддержат идущие на пользу Республике начинания участников движения.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.13 марта — Луганск