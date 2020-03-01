Украина закрывает въезд через КПВВ Донбасса
Из-за карантина в связи с коронавирусом Украина запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса, при этом еще согласовывается список пунктов пропуска, которые продолжат работать на государственной границе.
Об этом на выездном заседании Кабинета министров заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, пункты пропуска будут закрывать, но те украинцы, которые возвращаются домой, смогут проехать. Он также уточнил, что не все пункты пропуска будут закрыты, их список будут согласовывать на СНБО.
«100% ограничат пересечение для иностранцев... и людей с регистрацией в «ДНР/ЛНР» тоже не будут пускать через КПВВ», — добавил Аваков. Новости Региона - Сегодня, 16:04 579
Об этом на выездном заседании Кабинета министров заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, пункты пропуска будут закрывать, но те украинцы, которые возвращаются домой, смогут проехать. Он также уточнил, что не все пункты пропуска будут закрыты, их список будут согласовывать на СНБО.
«100% ограничат пересечение для иностранцев... и людей с регистрацией в «ДНР/ЛНР» тоже не будут пускать через КПВВ», — добавил Аваков. Новости Региона - Сегодня, 16:04 579
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