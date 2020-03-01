Чернухинская птицефабрика с начала года на 11% увеличила объем производства мяса птицы

Чернухинское отделение государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Региональный аграрный холдинг" ("РАХ") с начала года на 11% увеличило объем производства мяса птицы по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

"Необходимо отметить положительные результаты работы Чернухинского отделения ГУП "Региональный аграрный холдинг Луганской Народной Республики". За два месяца текущего года на предприятии произведено мясопродукции на 11% больше к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за счет ввода в эксплуатацию дополнительных производственных мощностей на предприятии увеличилось количество рабочих мест и возросла заработная плата.

В Минсельхозе добавили, что в 2020 году планируется вывести фабрику на полную производственную мощность.

13 марта — Луганск