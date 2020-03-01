У нового украинского министра нашли квартиру в России

Фото: © Міністерство соціальної політики УкраїниНовый министр социальной политики Украины Марина Лазебная владеет квартирой в России, сообщило издание "Сегодня" со ссылкой на декларацию чиновницы, передает РИА Новости.По данным издания, Лазебной с 2009 года принадлежит квартира в России площадью 31,7 квадратных метра. При этом регион, в котором находится недвижимость, не указан.В декларации министра также перечислены три квартиры в Киеве (две из которых принадлежат ее мужу), родительский дом с участком и квартира в Киевской области.Верховная рада 4 марта утвердила новый состав правительства, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. Посты удалось сохранить главе МВД Арсену Авакову, министру юстиции Денису Малюське и главе Министерства инфраструктуры Владиславу Криклию.