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Коронавирус. Последние данные по миру

Sergey Сегодня, 17:3017Новости
Коронавирус. Последние данные по миру
Последние статистические данные распространения коронавируса COVID-19 на 13 марта 2020 года. Зараженных 138069. Выздоровевших 70648. Летальный исход 5103.

За всей последней и важной информацией о коронавирусе можно следить в телеграмканале https://t.me/infokoronavirus . Статистика, фото и видео материалы. Мнения ученых и экспертов.
Подписаться на канал: https://t.me/infokoronavirus

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