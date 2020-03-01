Коронавирус. Последние данные по миру

Последние статистические данные распространения коронавируса COVID-19 на 13 марта 2020 года. Зараженных 138069. Выздоровевших 70648. Летальный исход 5103.За всей последней и важной информацией о коронавирусе можно следить в телеграмканале. Статистика, фото и видео материалы. Мнения ученых и экспертов.