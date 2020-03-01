Коронавирус. Последние данные по миру
Последние статистические данные распространения коронавируса COVID-19 на 13 марта 2020 года. Зараженных 138069. Выздоровевших 70648. Летальный исход 5103.
За всей последней и важной информацией о коронавирусе можно следить в телеграмканале https://t.me/infokoronavirus . Статистика, фото и видео материалы. Мнения ученых и экспертов.
Подписаться на канал: https://t.me/infokoronavirus
За всей последней и важной информацией о коронавирусе можно следить в телеграмканале https://t.me/infokoronavirus . Статистика, фото и видео материалы. Мнения ученых и экспертов.
Подписаться на канал: https://t.me/infokoronavirus
Метки: {keywords}