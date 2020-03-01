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В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Sergey Сегодня, 17:3017Новости
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.
Из новых заболевших пятеро находятся в Москве, трое — в Петербурге, по одному — в Ленобласти, Московской области и Пермском крае.
Инфицированные за последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны: Италию, Францию, Австрию. Один случай выявили у контактировавшего с ранее заболевшими.
Все пациенты находятся в инфекционных боксах.
"Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", — добавили в штабе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 128 тысяч человек, большинство выздоровели, но более четырех с половиной тысяч скончались.

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