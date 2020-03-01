Фонд "Созидание" оказал содействие в получении гражданства РФ 120 жителям Республики

Неправительственная организация фонд "Созидание" оказала содействие в получении гражданства Российской Федерации 120 жителям Республики. Об этом ЛИЦ заявила руководитель фонда Галина Ким.

"Была оказана помощь по уплате государственной пошлины за получение паспорта гражданина Российской Федерации жителям прифронтовых территорий, чьи дома находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения и пострадали от украинской агрессии ВСУ, а также военнослужащим и членам их семей, проживающим на прифронтовых территориях. На данный момент помощь получили уже 120 заявителей", - рассказала она.

Ким подчеркнула, что работа в направлении оказания помощи входящим в перечисленные категории жителям ЛНР будет продолжена.

Более подробную информацию по вопросам деятельности фонда можно получить по телефонам: +38072-177-77-09, +38066-119-04-45.

Руководитель фонда сообщала, что по состоянию на конец февраля "Созидание" оказало содействие в получении гражданства РФ 103 жителям Республики.

13 марта — Луганск