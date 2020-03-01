Смерть от COVID-19 зарегистрировали в Украине
71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на телеграм-канал МОЗ Украины Коронавірус_інфо.
Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. МЗ Украины отмечает, что умерла женщина находилась в группе риска.
Согласно мировой тенденцией, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом.
По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.
Для 40-49-летних — соответственно 0,3%; для 50-59-летних — 1,3%; для 60-69-летних — 3,4%, для 70-79-летних — 7,8%.
В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%. Новости Украины - Сегодня, 17:15 208
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на телеграм-канал МОЗ Украины Коронавірус_інфо.
Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. МЗ Украины отмечает, что умерла женщина находилась в группе риска.
Согласно мировой тенденцией, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом.
По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.
Для 40-49-летних — соответственно 0,3%; для 50-59-летних — 1,3%; для 60-69-летних — 3,4%, для 70-79-летних — 7,8%.
В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%. Новости Украины - Сегодня, 17:15 208
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