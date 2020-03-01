На въезде/выезде из Радомышля установлены блок-посты ГАИ
В Радомышле, где зафиксирована первая смерть от коронавируса, с утра наблюдается ажиотаж на продукты длительного хранения. Об этом «ОстроВу» рассказали жители города.
«Чтобы купить 2 килограмма муки и риса на рынке пришлось отстоять длинную очередь. Можно купить гречку — ее цена на рынке 26 гривен за килограмм. В магазинах такую дешевую крупу купить невозможно. Так, например, единственный крупный супермаркет в городе сети «Сельпо» выставил для продажи только гречку по цене 42 гривны за килограммовый пакет. Однако люди покупают продукты длительного хранения и по таким ценам», — рассказала «ОстроВу» местная жительница Ирина.
Корреспондент «ОстроВа» с места события рассказал, что в городе не работают детские сады и школы. На две недели приостановлены внутренние городские пассажирские перевозки.
Въезд и выезд в/из Радомышля открыт, однако по городу циркулируют упорные слухи о полном закрытии города. На въезде/выезде установлены блок-посты ГАИ. Сотрудники измеряют температуру водителям и пассажирам транспортных средств. Автостанция тщательно дезинфицируется.
Новости Украины - Сегодня, 18:12 34
«Чтобы купить 2 килограмма муки и риса на рынке пришлось отстоять длинную очередь. Можно купить гречку — ее цена на рынке 26 гривен за килограмм. В магазинах такую дешевую крупу купить невозможно. Так, например, единственный крупный супермаркет в городе сети «Сельпо» выставил для продажи только гречку по цене 42 гривны за килограммовый пакет. Однако люди покупают продукты длительного хранения и по таким ценам», — рассказала «ОстроВу» местная жительница Ирина.
Корреспондент «ОстроВа» с места события рассказал, что в городе не работают детские сады и школы. На две недели приостановлены внутренние городские пассажирские перевозки.
Въезд и выезд в/из Радомышля открыт, однако по городу циркулируют упорные слухи о полном закрытии города. На въезде/выезде установлены блок-посты ГАИ. Сотрудники измеряют температуру водителям и пассажирам транспортных средств. Автостанция тщательно дезинфицируется.
Новости Украины - Сегодня, 18:12 34
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