Чехия запретила въезд всех иностранцев и закрыла выезд своим гражданам

Фото: ReutersВласти Чехии запретили выезд из страны всем гражданам, а также запретили въезд в неё всех иностранцев, сообщает RT со ссылкой на Novinky.cz.Отмечается, что гражданам Чехии и обладателям вида на жительство в республике с полуночи 16 марта будет запрещено покидать страну.«Согласно новым правилам, въезд в Чехию для иностранцев будет полностью запрещён длявсех особ, которые не имеют в ЧР постоянного либо временного права на проживание, или же здесь не работают!» — говорится в сообщении на сайте посольства Чехии в России.В Чехии зафиксировано более ста случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.