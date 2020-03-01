В правительстве России назвали новой реальностью цену нефти в $35

«Я, откровенно говоря, думаю, что мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35, плюс-минус», — цитирует Белоусова ТАСС.

Фото: РИА НовостиРоссии придётся жить в «новой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает RT.По его словам, возможен отскок вниз, однако в длительность нефтяной стоимости на уровне $20 он не верит.Как отметил вице-премьер, по большому счёту это никому не нужно: ни странам-производителям, ни потребителям нефти.