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В правительстве России назвали новой реальностью цену нефти в $35

root Сегодня, 19:3020Новости
В правительстве России назвали новой реальностью цену нефти в $35
Фото: РИА Новости
России придётся жить в «новой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает RT.
«Я, откровенно говоря, думаю, что мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35, плюс-минус», — цитирует Белоусова ТАСС.

По его словам, возможен отскок вниз, однако в длительность нефтяной стоимости на уровне $20 он не верит.
Как отметил вице-премьер, по большому счёту это никому не нужно: ни странам-производителям, ни потребителям нефти.

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