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СНБО пока не приняло решение о закрытии КПВВ на Донбассе

robot Сегодня, 19:4513Новости
СНБО пока не приняло решение о закрытии КПВВ на Донбассе
СНБО не принимало решений об ограничении пересечения КПП на Донбассе.
Решение касается только закрытия границ для иностранцев, которое вводят на две недели с 15 марта.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал на брифинге.
Также он уточнил, что заседание Совета продолжается и, возможно, какие-то решения по этому поводу будут приняты. Новости Украины - Сегодня, 19:22 231

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