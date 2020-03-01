СНБО пока не приняло решение о закрытии КПВВ на Донбассе
СНБО не принимало решений об ограничении пересечения КПП на Донбассе.
Решение касается только закрытия границ для иностранцев, которое вводят на две недели с 15 марта.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал на брифинге.
Также он уточнил, что заседание Совета продолжается и, возможно, какие-то решения по этому поводу будут приняты. Новости Украины - Сегодня, 19:22 231
Решение касается только закрытия границ для иностранцев, которое вводят на две недели с 15 марта.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал на брифинге.
Также он уточнил, что заседание Совета продолжается и, возможно, какие-то решения по этому поводу будут приняты. Новости Украины - Сегодня, 19:22 231
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