СНБО пока не приняло решение о закрытии КПВВ на Донбассе



Решение касается только закрытия границ для иностранцев, которое вводят на две недели с 15 марта.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал на брифинге.

Также он уточнил, что заседание Совета продолжается и, возможно, какие-то решения по этому поводу будут приняты. Новости Украины - Сегодня, 19:22 231 СНБО не принимало решений об ограничении пересечения КПП на Донбассе.Решение касается только закрытия границ для иностранцев, которое вводят на две недели с 15 марта.Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал на брифинге.Также он уточнил, что заседание Совета продолжается и, возможно, какие-то решения по этому поводу будут приняты. Новости Украины - Сегодня, 19:22 231

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