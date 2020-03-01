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Тест пациентки с подозрением на коронавирус — отрицательный, сообщили в ДНР

bot Сегодня, 19:4512Новости
Тест пациентки с подозрением на коронавирус — отрицательный, сообщили в ДНР
В Министерстве здравоохранения ДНР отрицают наличие коронавируса у пациентки, у которой ранее заподозрили его наличие.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на МЗ ДНР.
Было проведено обследование пациентки, ранее госпитализированной с подозрением на COVID-19, по итогам которого был получен отрицательный результат. То есть, заражения коронавирусной инфекцией не обнаружено.
«На данный момент других пациентов, подозрительных на COVID-19, на территории ДНР нет», — заявили в МЗ.
Новости Донецка - Сегодня, 18:40 142

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