Синоптики прогнозируют 14 марта в ЛНР до 10 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 14 марта будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 13 марта до 21.00 14 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 5-10 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 14 марта метеорологи отмечали в 1880 году – минус 20,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2002 году и составляла плюс 17 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 14 марта – 06.08, время захода – 19.01. Продолжительность светового дня составит 12 часов 53 минуты.

По предварительному прогнозу, 15 марта существенных осадков не ожидается, местами ветер усилится до 15-20 м/с; в связи с ультраполярным вторжением арктических воздушных масс температура воздуха понизится на 5-10 градусов. 16 марта сохранится холодная и ветреная погода.

13 марта — Луганск