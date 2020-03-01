ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса

"Ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае", — добавил Гебрейесус.

Фото: © Arkadiusz Stankiewicz/Agencja Gazeta/via REUTERSЦентром пандемии нового коронавируса стала Европа, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.По его словам, в этой части света "сообщений о новых случаях и смертях больше, чем во всем мире, за исключением Китая".По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей превысило пять тысяч.В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия. По последним официальным данным, на Апеннинах зафиксировали более 15 тысяч случаев заражения Covid-19, выздоровели 1258 человек, число жертв достигло 1015.