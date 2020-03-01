Зеленский подписал закон, позволяющий сократить обучение на русском

"Зеленский подписал закон Украины "О среднем образовании", который Верховная Рада приняла 16 января 2020 года. Документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, которая была основана в 2017 году", - говорится в сообщении.

Фото: © president.gov.uaПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства, передает РИА Новости.Отмечается, что с принятием этого закона Украина выполнила последнюю рекомендацию Венецианской комиссии по закону "Об образовании". "В частности, закон "О среднем образовании" предусматривает право свободного выбора языка учебного процесса частными учебными заведениями. С принятием закона "О среднем образовании" Украина подтвердила приверженность своим международным обязательствам по обеспечению прав национальных меньшинств", - добавили в пресс-службе.Закон "О полном среднем образовании" предусматривает три модели изучения украинского языка в школах. Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства. Прежде всего, речь идет о крымских татарах. Для них заложено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам Евросоюза. В зависимости от языковой группы и речевой среды, использование этой модели может быть разное, в частности, на родном языке наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе. С 5 класса не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском языке с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. В частности, она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет преподаваться на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.В середине января Рада Украины приняла закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.Источник