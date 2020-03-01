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Луганский театр на Оборонной представил премьеру спектакля "Театральный роман" (ФОТО)

Sergey Сегодня, 22:000Новости
Луганский театр на Оборонной представил премьеру спектакля "Театральный роман" (ФОТО)






























Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Луганский академический музыкально-драматический театр на Оборонной представил зрителю премьеру сентиментальной комедии "Театральный роман" по пьесе Михаила Варфоломеева. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
Спектакль для двух актеров поставил главный режиссер театра, заслуженный артист Украины, народный артист ЛНР Анатолий Яворский. Роли исполнили заслуженная артистка Украины Наталья Стародубцева (Евгения) и актер Павел Шостак (Геннадий).
Геннадий – бывший актер, пристрастившийся к алкоголю и находящийся в глубокой депрессии; Евгения – давний и преданный фанат его таланта. Узнав о его состоянии, она решается отыскать его, чтобы "поддержать и спасти".
Яворский отметил, что пьеса около пяти лет лежала у него на столе в ожидании вызревания идеи.
"Сама драматургия довольно проста, но мы немножко по-другому трактуем историю, которую нам предлагает автор. Спившийся актер не обвиняет всех вокруг в том, что он так опустился. Это как раз история человека, который понял, что он сам довел себя до такого состояния – поддавшись на соблазны богемы, бомонда, он перестал осознавать, что он призван, прежде всего, творить. И появляется некий образ, некий "ангел-хранитель", который не вытягивает его, а создает ситуацию, при которой он сам принимает решение подняться", - рассказал режиссер.
"Она, по большому счету, приносит себя в жертву как по-настоящему любящая женщина. Она чуть ли не уговаривает его вернуться к его бывшей жене, но уговаривает потому, что она его любит – она хочет, чтобы любимому человеку было хорошо. А чем это закончится – это секрет!" – заинтриговал режиссер, предложив зрителю прийти на спектакль и все увидеть самому.
Зрительница Надежда Сергеевна рассказала, что спектакль ей понравился тем, что в нем "очень много троеточий и алогичного – всего того, чего полно в нашей жизни".
"Великолепная игра актеров, два человека на сцене держали полтора часа в напряжении целый зал. Периодически спектакль прерывался аплодисментами – видимо, что-то доходило до понимания. Очень отрадно, что зал был полон, значит, город подтверждает, что он у нас театральный и живет мирной жизнью", - подчеркнула зрительница Ирина Георгиевна.
"Создалось такое впечатление, что эти два человека так естественно живут своими ролями – это было просто великолепно!" – поделилась впечатлениями луганчанка Светлана Ивановна.
Очередные премьерные показы постановки "Театральный роман" все желающие смогут посетить 14 марта и 21 марта в 15.00.
Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной расположен по адресу: Луганск, улица Оборонная, 11. Касса театра работает с 11.00 до 17.00, выходной день – понедельник.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +38(0642) 92-11-77, +38(0642) 92-11-81, +38(0642) 92-11-83.
13 марта — Луганск

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