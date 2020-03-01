Переселенцы могут продлить 60-дневный срок отсутствия по месту регистрации в качестве ВПЛ





Об этом говорится на странице БФ «Право на защиту» в Facebook.



Так, для того, чтобы продлить 60-дневный срок отсутствия по месту регистрации, нужно обратиться с письменным заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных государственных администраций, исполнительных органов городских и районных советов.



В таком случае срок отсутствия по месту регистрации в качестве ВПЛ может быть увеличен до 90 дней. Новости Региона - Сегодня, 23:07 9 При наличии обоснованных причин, переселенцы могут продлить 60-дневный срок отсутствия по месту регистрации в качестве ВПЛ.Об этом говорится на странице БФ «Право на защиту» в Facebook.Так, для того, чтобы продлить 60-дневный срок отсутствия по месту регистрации, нужно обратиться с письменным заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных государственных администраций, исполнительных органов городских и районных советов.В таком случае срок отсутствия по месту регистрации в качестве ВПЛ может быть увеличен до 90 дней. Новости Региона - Сегодня, 23:07 9

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