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В Луганской области госпитализирован человек с подозрением на COVID-19

robot Сегодня, 23:150Новости
В Луганской области госпитализирован человек с подозрением на COVID-19
Одно подозрение на COVID-19 зафиксировано в Луганской области, передает Департамент здравоохранения Луганской ОВГА.
«Человек изолирован, находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. Определены все контакты, они находятся в самоизоляции под медико-санитарным надзором», — сказано в сообщении.
В комментариях под сообщением источника в Facebook пользователи сообщают, что случай зафиксирован в Северодонецке. Новости Региона - Сегодня, 22:53 38

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