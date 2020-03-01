В Луганской области госпитализирован человек с подозрением на COVID-19



«Человек изолирован, находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. Определены все контакты, они находятся в самоизоляции под медико-санитарным надзором», — сказано в сообщении.

В комментариях под сообщением источника в Facebook пользователи сообщают, что случай зафиксирован в Северодонецке. Новости Региона - Сегодня, 22:53 38 Одно подозрение на COVID-19 зафиксировано в Луганской области, передает Департамент здравоохранения Луганской ОВГА.«Человек изолирован, находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. Определены все контакты, они находятся в самоизоляции под медико-санитарным надзором», — сказано в сообщении.В комментариях под сообщением источника в Facebook пользователи сообщают, что случай зафиксирован в Северодонецке. Новости Региона - Сегодня, 22:53 38

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