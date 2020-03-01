На время карантина верификацию для пенсионеров-переселенцев упростят, — вице-премьер-министр Украины



Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



«Мы готовим от Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий изменения в пакет документов. Временно будет отсрочено это требование — 60 дней для регистрации», — сказал он.

Министр отметил, что такое решение должно быть принято на завтрашнем заседании правительства. Новости Украины - Сегодня, 23:32 1 Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство упростит условия верификации для жителей неподконтрольных территорий на время карантина.Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».«Мы готовим от Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий изменения в пакет документов. Временно будет отсрочено это требование — 60 дней для регистрации», — сказал он.Министр отметил, что такое решение должно быть принято на завтрашнем заседании правительства. Новости Украины - Сегодня, 23:32 1

Метки: {keywords}