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На время карантина верификацию для пенсионеров-переселенцев упростят, — вице-премьер-министр Украины

verter Вчера, 23:459Новости
На время карантина верификацию для пенсионеров-переселенцев упростят, — вице-премьер-министр Украины
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство упростит условия верификации для жителей неподконтрольных территорий на время карантина.
Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы готовим от Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий изменения в пакет документов. Временно будет отсрочено это требование — 60 дней для регистрации», — сказал он.
Министр отметил, что такое решение должно быть принято на завтрашнем заседании правительства. Новости Украины - Сегодня, 23:32 1

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