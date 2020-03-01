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Лисичанский погранотряд прекратил свою деятельность

verter Вчера, 23:459Новости
Лисичанский погранотряд прекратил свою деятельность
Лисичанский пограничный отряд будет реорганизован и присоединен к Луганскому пограничному отряду.
Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Так, для выполнения приказа Администрации Государственной пограничной службы Украины от 11 марта Лисичанский пограничный отряд объявляет о прекращении деятельности в результате реорганизации и присоединении к Луганскому пограничному отряду.
Новости Региона - Сегодня, 23:13 34

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