Украина ужесточит порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
Украинские власти ужесточат порядок пересечения линии разграничения с той частью Донбасса, которая не находится под контролем Киева. Такие меры предприняты в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-19.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает «Интерфакс-Украина».
«У нас сегодня было заседание Совета национальной безопасности и обороны. Мы приняли ограничительные меры по порядку пересечения линии разграничения. Я могу сказать, что мы приняли довольно жесткие меры, но они являются крайне необходимыми в такой ситуации, в какой мы с вами сегодня находимся», — рассказал Данилов
Секретарь СНБО отметил, что жители оккупированных территорий являются украинцами, и власти готовы предоставить им помощь в Украине.
«Но имеем понимание, что те меры, которые предпринимаем, они будут беспрецедентными. Если надо будет их усиливать, мы обязательно это будем делать», — добавил Данилов Новости Украины - 13 марта 2020 92
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает «Интерфакс-Украина».
«У нас сегодня было заседание Совета национальной безопасности и обороны. Мы приняли ограничительные меры по порядку пересечения линии разграничения. Я могу сказать, что мы приняли довольно жесткие меры, но они являются крайне необходимыми в такой ситуации, в какой мы с вами сегодня находимся», — рассказал Данилов
Секретарь СНБО отметил, что жители оккупированных территорий являются украинцами, и власти готовы предоставить им помощь в Украине.
«Но имеем понимание, что те меры, которые предпринимаем, они будут беспрецедентными. Если надо будет их усиливать, мы обязательно это будем делать», — добавил Данилов Новости Украины - 13 марта 2020 92
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