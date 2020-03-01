Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе

"Что такое мир? Мир — это когда мы будем гимн петь в Симферополе, условно, и в Донецке. И в Луганске тоже можем спеть", — добавил Климкин.

Фото: ReutersБывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой. Об этом он сообщил в эфире Четвертого канала, передает РИА Новости.Экс-министр отметил, что для восстановления отношений с Россией необходимо перейти к "гибридному миру". Он не уточнил, что понимает под этим термином.При этом он призвал не возобновлять подачу воды в Крым, чтобы превратить полуостров в "проблему"."Вода — это тоже оружие для нас, и мы должны его использовать", — заключил он.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Бывший украинский военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.Сенатор Сергей Цеков, комментируя одну из подобных инициатив, рассказал, что Украина действительно может воссоединиться с полуостровом, как только сама войдет в состав России.