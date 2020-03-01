Когда перекроют КПВВ и что делать луганчанам, которые недавно были в Украине.



На очень важные аспекты обратил внимание главный санитарный врач ЛНР.

Как отметил Докашенко, Китай, продемонстрировал высокую организацию оказания помощи, которая, в первую очередь, связана с тем, что существует четко организованная система здравоохранения. Не менее успешная система здравоохранения есть в Российской Федерации.

«Здесь очень важно, чтобы медицинская помощь обладала основным критерием — доступность. В первую очередь, это участковая служба. Здесь мы больше всего полагаемся на участковых врачей. При этой патологии не вы идете в больницу, а врач идет к вам. Не вы идете в аптеку, а курьер доставляет вам медикаменты, и вы лечитесь дома. На сегодняшний момент это самый важный аспект недопущения распространения инфекции.

Если вы приехали из неблагополучной страны, вы находитесь на динамическом наблюдении, на карантине, вы неукоснительно соблюдаете правила — никуда не ходить. Вам оказывается консультативная помощь медицинская, вам, в случае необходимости, доставляются медикаменты и продукты. Это очень важный момент по недопущению распространения инфекции.

По мнению Докашенко, на сегодняшний момент Украина находится в определенном коллапсе.

«Проблема состоит в том, что практически нет санэпидслужбы, нет лабораторной базы, где можно проводить исследования, нет первичного звена, куда бы люди могли обратиться за медицинской помощью. У них в результате произошедшей реформы прошло укрупнение лечебных учреждений, и некоторые населенные пункты удалены настолько от лечебного учреждения, что людям нужно добираться туда. Соответственно, нет возможности вызвать «скорую», нет возможности попасть на прием к врачу, нет возможности получить медикаментозное лечение», — считает главврач СЭС.

Докашенко коснулся и вопроса закрытия границ в Украиной. Подобная ситуация по его словам была с эпидемией кори на Украине.

«Мы говорим о возможном закрытии границ с Украиной, которая уже закрыла ряд КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда). Да, у нас такой вопрос поднимался буквально год назад, когда на Украине была высокая заболеваемость по кори. Причем в это же время года, примерно в этих же числах, и тогда у нас тоже была очень непростая ситуация, так как заболевание бушевало на соседней территории, а у нас выраженный миграционный процесс: наши пенсионеры вынуждены ездить туда, иначе они будут лишены пенсионного обеспечения. И мы, на территории Республики, тоже получили завозные случаи кори и вынужденно организовывали комплекс мероприятий», — отметил Докашенко.

Границы если и будут перекрывать, то только в самом крайнем случае, заявил Докашенко.

«Перекрытие границ, конечно же, повлечет за собой тяжелейшую социальную ситуацию, в первую очередь много лиц, получающих украинское пенсионное обеспечение. В случае закрытия границ и неявки их на подконтрольную Киеву территорию для подтверждения права на получение пенсии они лишатся этих выплат. Поэтому, конечно же, для нас это очень неприятный процесс, нежелательный, и, будем надеяться, что до этого не дойдет. Однако в случае массового распространения заболевания на территории Украины, как вынужденная мера, этот вопрос будет рассмотрен», — подчеркнул Докашенко. Происшествия - Сегодня, 10:03 181 О готовности ЛНР к борьбе с вирусом рассказывает главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко. Об этом пишет ЛИЦ.На очень важные аспекты обратил внимание главный санитарный врач ЛНР.Как отметил Докашенко, Китай, продемонстрировал высокую организацию оказания помощи, которая, в первую очередь, связана с тем, что существует четко организованная система здравоохранения. Не менее успешная система здравоохранения есть в Российской Федерации.«Здесь очень важно, чтобы медицинская помощь обладала основным критерием — доступность. В первую очередь, это участковая служба. Здесь мы больше всего полагаемся на участковых врачей. При этой патологии не вы идете в больницу, а врач идет к вам. Не вы идете в аптеку, а курьер доставляет вам медикаменты, и вы лечитесь дома. На сегодняшний момент это самый важный аспект недопущения распространения инфекции.Если вы приехали из неблагополучной страны, вы находитесь на динамическом наблюдении, на карантине, вы неукоснительно соблюдаете правила — никуда не ходить. Вам оказывается консультативная помощь медицинская, вам, в случае необходимости, доставляются медикаменты и продукты. Это очень важный момент по недопущению распространения инфекции.По мнению Докашенко, на сегодняшний момент Украина находится в определенном коллапсе.«Проблема состоит в том, что практически нет санэпидслужбы, нет лабораторной базы, где можно проводить исследования, нет первичного звена, куда бы люди могли обратиться за медицинской помощью. У них в результате произошедшей реформы прошло укрупнение лечебных учреждений, и некоторые населенные пункты удалены настолько от лечебного учреждения, что людям нужно добираться туда. Соответственно, нет возможности вызвать «скорую», нет возможности попасть на прием к врачу, нет возможности получить медикаментозное лечение», — считает главврач СЭС.Докашенко коснулся и вопроса закрытия границ в Украиной. Подобная ситуация по его словам была с эпидемией кори на Украине.«Мы говорим о возможном закрытии границ с Украиной, которая уже закрыла ряд КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда). Да, у нас такой вопрос поднимался буквально год назад, когда на Украине была высокая заболеваемость по кори. Причем в это же время года, примерно в этих же числах, и тогда у нас тоже была очень непростая ситуация, так как заболевание бушевало на соседней территории, а у нас выраженный миграционный процесс: наши пенсионеры вынуждены ездить туда, иначе они будут лишены пенсионного обеспечения. И мы, на территории Республики, тоже получили завозные случаи кори и вынужденно организовывали комплекс мероприятий», — отметил Докашенко.Границы если и будут перекрывать, то только в самом крайнем случае, заявил Докашенко.«Перекрытие границ, конечно же, повлечет за собой тяжелейшую социальную ситуацию, в первую очередь много лиц, получающих украинское пенсионное обеспечение. В случае закрытия границ и неявки их на подконтрольную Киеву территорию для подтверждения права на получение пенсии они лишатся этих выплат. Поэтому, конечно же, для нас это очень неприятный процесс, нежелательный, и, будем надеяться, что до этого не дойдет. Однако в случае массового распространения заболевания на территории Украины, как вынужденная мера, этот вопрос будет рассмотрен», — подчеркнул Докашенко. Происшествия - Сегодня, 10:03 181

Метки: {keywords}