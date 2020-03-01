В Луганске предлагают сообщать куда следует, если ваш сосед заболел



«Мы приветствуем активную тактику, когда любой гражданин, обладающий информацией о том, что кто-то заболел или демонстрирует симптомы, не держал эту информацию в себе, а сообщал нам, хотя бы по телефону 103. К сожалению, один больной человек может инфицировать сотни относительно здоровых людей, и таким образом эпидемия распространится в короткие сроки на большую территорию.

Происшествия - Сегодня, 09:56 99 О готовности ЛНР к борьбе с вирусом рассказывает главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко. Об этом пишет ЛИЦ.«Мы приветствуем активную тактику, когда любой гражданин, обладающий информацией о том, что кто-то заболел или демонстрирует симптомы, не держал эту информацию в себе, а сообщал нам, хотя бы по телефону 103. К сожалению, один больной человек может инфицировать сотни относительно здоровых людей, и таким образом эпидемия распространится в короткие сроки на большую территорию.Происшествия - Сегодня, 09:56 99

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