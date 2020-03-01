Как и куда будут доставлять людей с выявленными симптомами коронавируса с КПВВ «Станица Луганская»



Докашенко рассказал, как будут выявляться инфицированные и куда их будут доставлять.

«Совместно со станцией скорой медицинской помощи отработаны маршруты доставки пациентов. Пример: на Станице Луганской стоит машина скорой помощи. Там, в случае выявления пациента при пересечении границы, они транспортируют пациента сначала в четвертую городскую больницу. Там пациент осматривается и принимается решение, что с ним делать дальше. В четвертой городской больнице тоже есть и терапевтические отделения, и боксированное отделение, и отделение интенсивной терапии, что очень важно при этой патологии. Затем пациент обследуется и его биоматериал доставляется в Республиканскую СЭС, в лабораторию полимеразных цепных реакций (методика манипуляций с ДНК)», — рассказал главврач СЭС.

Происшествия - Сегодня, 09:44 206 О готовности ЛНР к борьбе с вирусом рассказывает главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко. Об этом пишет ЛИЦ.Докашенко рассказал, как будут выявляться инфицированные и куда их будут доставлять.«Совместно со станцией скорой медицинской помощи отработаны маршруты доставки пациентов. Пример: на Станице Луганской стоит машина скорой помощи. Там, в случае выявления пациента при пересечении границы, они транспортируют пациента сначала в четвертую городскую больницу. Там пациент осматривается и принимается решение, что с ним делать дальше. В четвертой городской больнице тоже есть и терапевтические отделения, и боксированное отделение, и отделение интенсивной терапии, что очень важно при этой патологии. Затем пациент обследуется и его биоматериал доставляется в Республиканскую СЭС, в лабораторию полимеразных цепных реакций (методика манипуляций с ДНК)», — рассказал главврач СЭС.Происшествия - Сегодня, 09:44 206

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