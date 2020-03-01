Как Россия смогла занять секретную военную базу в Норвегии

Последние десятилетия НАТО планомерно приближается к российским границам, перенося поближе к нам военную инфраструктуру. Тенденция крайне неприятная и потенциально опасная. Однако есть в этом правиле и весьма приятное исключение, когда Россия сама неожиданно для всех приблизилась к НАТО.Несколько лет назад наша страна заполучила в Норвегии собственную военно-морскую базу. И это не шутка.Речь идет о бывшей секретной военной базе НАТО под названием Олавсверн, расположенной в суровых норвежских фьордах. Ее история удивительна. Монументальное строительство началось практически сразу же после образования Североатлантического альянса и обошлось почти в полмиллиарда «тех» долларов. По задумке Брюсселя и Вашингтона, блок НАТО должен был получить мощный опорный пункт, из которого субмарины смогли бы действовать против Северного флота СССР. Военно-морская база создавалась всем западным миром: в процессе участвовали и сами норвежцы, и британцы, и американцы.В итоге получилось нечто похожее на последний приют капитана Немо: вырубленный в скалах искусственный грот, способный выдержать прямое попадание ядерной ракеты. Этой военно-морской базой могли одновременно пользоваться и подлодки, и надводные корабли. Надземная площадь территории составляет 1,35 миллиона гектаров, внутренняя – 100 гектаров. Общая площадь причалов – 2,5 квадратных километров.База была введена в эксплуатацию в 1967 году, и ею активно пользовались субмарины ВМС США, действовавшие в арктической зоне СССР. После развала Советского Союза накал противостояния резко спал, и острая необходимость в такой инфраструктуре уменьшилась. Установленное там оборудование устарело, а содержание столь грандиозного объекта требовало больших вложений. Осло направило запрос в Брюссель с просьбой приватизировать базу, на что в 2009 году получило согласие командования НАТО. Ирония заключается в том, что тогдашним премьер-министром Норвегии был нынешний глава альянса Йенс Столтенберг, о чем он не любит сейчас вспоминать.Далее начинается настоящий сюрр. Списанную военную базу выставили на продажу за 12 миллионов евро на норвежском интернет-аукционе. Желающих купить не нашлось, тогда цену снизили до 4,4 миллиона евро. В 2012 году некий бизнесмен Гуннар Вильгельмсен, наконец, приобрел объект и сдал его в аренду России!Вернее сказать, арендатором стало российское ОАО «Севморнефтегеофизика». Данная организация перевела на бывшую базу НАТО отечественные научно-исследовательские суда «Академик Немчинов» и «Академик Шатский». Стоит ли говорить, какую нервную реакцию данная сделка вызвала в странах альянса? Самое мягкое, что писали западные эксперты, звучит так:Начинка этих судов позволяет проводить глубинные исследования в интересах подводного флота русских.Действительно, считается, что под днищем наших «исследователей» таятся мини-субмарины. Бывший норвежский вице-адмирал Эйнар Скорген рвет на голове волосы:Мы лишили себя важнейшего плацдарма и заставили свои субмарины проделывать сотни дополнительных миль от своих баз. У нас с Россией общая граница в Баренцевом море. Очевидно, что наш военно-морской флот должен быть размещен на морской базе в Арктике.Самое интересное, что сделка была абсолютно законной, поэтому претензии к господину Гуннару Вильгельмсену необоснованны. Выйти на связь с этим предпринимателем, давшим уже все необходимые разъяснения функционерам НАТО, у журналистов не получается.Конечно, речи о том, чтобы разместить в Олавсверне российские АПЛ Северного флота, не идет. Но уже хорошо, что там не могут встать субмарины НАТО. И обошлось это в какие-то 4,4 миллиона евро. На редкость хорошая сделка.Сергей Маржецкий