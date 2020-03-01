Наци на Украине показали зубы

Много лет слышу как от представителей действующего украинского режима, так и от тех, кто представляет «оппозицию» ему (конструктивную такую «оппозицию»), что нацистов на Украине нет, а если и есть, то очень мало и погоды они не делают.Удивляет меня то, что эти люди (которые утверждают, что нацистов нет или почти нет) не испытывают когнитивный диссонанс оттого, что седьмой год находятся в «оппозиции» отсутствующим нацистам и никак не могут забрать власть у тех, кого нет.Случай с Сивохо, которого те, кого нет, немного потолкали и даже чуть-чуть уронили, даёт нам возможность разобраться в истинном состоянии дел.Итак, близкий друг президента, а также советник (пусть и внештатный) секретаря СНБО Украины подвергся атаке нацистов из «Азова» и родственных нацистских структур (первую скрипку играл «Азов», но как минимум представители «Свободы» там тоже были) в тот момент, когда представлял общественности свою концепцию урегулирования в Донбассе, которая, по странному стечению обстоятельств, по многим пунктам совпала с вопросами, обсуждавшимися за сутки до этого в Минске Козаком и Ермаком. То есть, это не совсем «мирный план Сивохо», это намётки «мирного плана» украинской власти.Причём надо отметить, что план этот, с точки зрения интересов Киева, весьма перспективный. Его главная (самая опасная для ДНР/ЛНР и России часть) заключается в организации «площадок для диалога». Украинская власть пытается начать полуофициальный диалог с Донбассом, который очень быстро может принять черты официального. Учитывая старые связи и возможности неформального влияния на правящую элиту ДНР/ЛНР, а также то, что с началом прямого диалога будет выполнено главное требование Минских соглашений, привести в дальнейшем ситуацию к постановке вопроса о передаче контроля над границей в практической плоскости было бы не так трудно. У России, ДНР и ЛНР практически не было бы аргументов, позволяющих отказаться от выполнения этой части соглашения после того, как Украина формально выполнила бы свою часть.Я всегда говорил, что единственный способ для Киева создать России трудности в Донбассе — добросовестно выполнить свою часть Минских соглашений и потребовать выполнения той части, которая предусматривает реинтеграциюДонбасса на Украину. Москва оказалась бы в крайне неудобной ситуации. Отказаться от выполнения соглашений нельзя, но и отдать Донбасс с сотнями тысяч уже российских граждан как-то не комильфо (в том числе с точки зрения авторитета власти и интересов внутренней стабильности Российской Федерации).И вот Зеленский (и друг его Ермак) попытались поймать Россию в капкан. Выпустили Сивохо протестировать «мирный план» на аудитории. Но украинские наци обломали всю малину, сорвав мероприятие и унизив Сивохо. При этом аваковская полиция и Национальная гвардия фактически бездействовали, когда аваковские же наци демонстрировали законной власти, кто в доме хозяин. Постфактум задержали полтора десятка наци (которые не спешили расходиться, оживлённо общаясь с прессой) и тут же их выпустили. Сами же нацисты подали на Сивохо заявление в СБУ, как на врага народа и изменника родины.С виду абсурд. Ведь Аваков поддерживает Зеленского, а тот недавно распинался, давая работе министра самые высокие оценки. Более того, аваковские наци не трогают «смелых женщин» Ахметова и «смелых мужчин» Коломойского, а также Медведчука с Рабиновичем, по сравнению с регулярными выступлениями которых «мирный план Сивохо» — лёгкий майский ветерок на фоне осеннего ненастья. Казалось бы, где логика? А логика на поверхности.«Смелые женщины» Ахметова, «смелые мужчины» Коломойского и Медведчук с Рабиновичем без охраны по Киеву не ходят. Более того, с учётом возможностей охранных структур (давно уже выросших в частные армии) Ахметова, Коломойского и Медвечука, в кризисной ситуации охрана конкретного политика может получить необходимую поддержку в считаные минуты. И, кстати, в отличие от Национальной гвардии и полиции, частные охранные структуры церемониться не будут: им деньги платят за эффективность. Если кого-то из радикалов убьют или оставят инвалидом, то придётся с этим смириться. Наци это прекрасно знают.Но самое важное заключается в том, что «смелые женщины» Ахметова, «смелые мужчины» Коломойского и Медведчук с Рабиновичем являются «оппозицией» вполне легальной и конструктивной курсу власти на эскалацию напряжённости. Они излагают мнение, альтернативное позиции власти, но не представляют никакой опасности ибо решения принимает власть, а дело «оппозиции» сдувать протестный пар в свисток, чем она более чем эффективно и занимается все эти годы.В ситуации же с Сивохо мы имеем дело с тестированием властью возможности перехода к более конструктивной политике. Кстати, эта политика могла бы стать единственно спасительной для Украины, если бы не было поздно. Но уже давно поздно. Что и демонстрируют периодически украинские наци и их хозяин Аваков. Они выступают только тогда, когда возникает опасность пересмотра властью курса на конфронтацию. Тогда они устраивают либо «избиение Сивохо», либо шоу на Банковой (в зависимости от необходимости и остроты кризиса). Задача всегда одна и та же — продемонстрировать кто в доме хозяин и заставить власть умерить самостоятельную активность.Наци не боятся олигархов, даже в тех случаях, когда олигархи пытаются вести переговоры с Россией. Они прекрасно знают, что государство олигархов — украинская олигархическая республика может существовать только с опорой на нацистские «эскадроны смерти», обеспечивающие ему экстралегальную силовую поддержку и запугивание населения, а также на концепцию «евроинтерации» Украины. Об эти два утёса любое сближение олигархов с Россией разобьётся, хоть бы они даже составили парламентское большинство и правительство из бывших регионалов, представляющих ныне «конструктивную оппозицию». Наци понимают, что даже, если олигархи начинают переговоры с Россией, то стремятся они лишь к тому, чтобы выторговать у Москвы какую-нибудь уступку, а затем Россию в очередной раз обмануть. Это не противоречит интересам наци.Но в чём совпадают интересы Билецкого, его боевиков и Авакова, так это в том, что никакого реального мира на Востоке Украины быть не должно. В условиях общенационального примирения практически невозможно объяснить необходимость сохранения экстраординарных карательных отрядов, производящих внесудебные расправы. Наци из «героев сопротивления агрессии» быстро становятся тем, кто они есть на деле — маргиналами, у каждого из которых целый букет тяжких преступлений. Ради реинтеграции Донбасса и «великой победы» Зеленского отправить пару тысяч нацистов в тюрьму Бог велел.Таким образом, если переговоры с Россией начинает вести президентский офис, интересы которого лежат в чисто прагматической политике — выскочить из минского капкана без ущерба и так, чтобы это можно было продать народу в качестве «великой победы» (чтобы остановить падение, а то и обеспечить рост президентского рейтинга), нацисты начинают чувствовать опасность. В отличие от олигархов, которые для обеспечения своей власти вынуждены опираться на «эскадроны смерти», легитимность президента зиждется на поддержке народа.Слишком популярный президент опасен и для олигархов, и для наци, поскольку способен проводить самостоятельную политику. Способен не значит будет, но в политике оцениваются не намерения, а возможности.Поэтому любые поползновения власти (бывшей, настоящей и будущей) запустить мирный процесс (пусть даже в выгодном для Украины формате) пресекались, пресекаются и будут пресекаться нацистами (которых нет), поскольку в случае успеха мирного процесса нацисты теряют власть. Олигархи могут колебаться, но в конечном итоге подавляющее большинство из них всё равно окажется по одну сторону баррикад с нацистами — без экстраординарного насилия олигархат обеспечивать свою власть на Украине уже неспособен, так что он неразрывно связан с нацистами и эта связь будет только укрепляться.Характерно, что они прицепились к фразе о внутреннем характере конфликта. Между тем факт внутреннего характера украинского конфликта (гражданской войны) кто только из местных и иностранных политиков не констатировал. Громче же всех об этом говорил Коломойский в момент прихода Зеленского к власти. Но к олигарху у нацистов претензий нет. Он социально близкий, а его СМИ в упор не видят на Украине нацистов. Кроме того у него деньги и собственная частная армия. С ним надо дружить.Власть всё поняла. Зеленский промолчал (как будто ничего не случилось), а секретарь СНБО заявил, что Сивохо выступал как частное лицо и высказывал личное мнение, ничего общего не имеющего с позицией власти.Так те, которых нет, воспитывают тех, кто у руля.Ростислав Ищенко